Пожар на площади почти в 300 квадратных метров. Такой была легенда учений на производстве...

Пожар на площади почти в 300 квадратных метров. Такой была легенда учений на производстве "Промрукав" в Суздальском районе. Их провели сотрудники регионального Управления МЧС. Условное возгорание в результате короткого замыкания ликвидированы подразделения суздальского и владимирского гарнизонов.Дмитрий Сироткин, начальник 1 ПСО ГУ МЧС по Владимирской области: «Это большая пожарная нагрузка. Как в складских помещениях, так и цехов. Применяется и ПВХ, пластик, другие горючие, едкие материалы. Соответственно пожар на таком на таком объекте интенсивностью горения, большим тепловым излучением, соответственно необходимо привлекать большое кол-во личного состава. И вообще сил и средств».Учебный пожар тушили 40 спасателей. Боевые расчеты отработали действия, как пожарных, так и сотрудников производства. По словам огнеборцев, под воздействием высоких температур есть риск обрушения несущих конструкций. Для тушения подобного рода возгораний используют спецтехнику - ПАНРК.Специальный насосно- рукавный комплекс используется для тушения предприятий, если рядом отсутствует вода. Комплекс обеспечивает одновременную работу большого количества стволов повышенного расхода. Во Владимирской области такой опорный пункт- пока единственный. С поставленными задачами участники учений справились на "отлично", отмечают в Управлении МЧС по региону. Условный пожар локализован и ликвидирован."Вести-Владимир"