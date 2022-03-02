Проблемных вопросов не возникло.

Во Владимирской области психологи МЧС проводят консультации с беженцами, прибывшими из ЛНР и ДНР. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Специалисты уже посетили два пункта временного проживания переселенцев – во Владимире и Суздале.Во Владимирском доме для ветеранов сейчас проживают две семьи. В одной из них – многодетная мама Юлия и трое детей в возрасте от 2 до 17 лет. Сотрудники пообщались с ней, расспросили о состоянии, поговорили с детьми.В Суздале живёт ещё одна многодетная семья, которая разместилась в Ризоположенской гостинице.«Проблемных вопросов не возникло. Эвакуированным оказывается вся поддержка и помощь», - резюмировали в МЧС.