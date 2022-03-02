За последние сутки во Владимирской области выявлено 683 случая заражения коронавирусом. Это на 44 меньше, чем накануне. Госпитализировано 101. На 53 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 683 случая заражения коронавирусом. Это на 44 меньше, чем накануне. Госпитализировано 101. На 53 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 137 448. В лидерах по приросту Владимир – 193 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 91. На третьем –