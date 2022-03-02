По состоянию на 2 марта в медорганизациях региона действуют 1834 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 2 марта в медорганизациях региона действуют 1834 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 67,6 процента из них занято (1240), свободны 594 койки.94018 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 687 человек.За период наблюдения в области отмечено 3218 летальных случаев, за сутки – 6 человек.Напомним, во Владимирской области 2 марта подтверждено 683 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы – 101 человек.