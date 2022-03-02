Войска Донецкой народной республики при поддержке русских военных зашли в Мариуполь. По данным военкора Семена Пегова, в городе идут ожесточенные бои.

Войска Донецкой народной республики при поддержке русских военных зашли в Мариуполь. По данным военкора Семена Пегова, в городе идут ожесточенные бои.Войска ДНР при поддержке российских военных зашли в Мариуполь. Военкор Семена Пегов сообщил, что там идут ожесточенные бои. В ночь на 2 марта военные выдвинулись в город с нескольких направлений. Некоторые штурмовики уже смогли зайтина окраины Мариуполя. Там замкнулось кольцо.За ночь ВСУ девять раз открывали огонь по населенным пунктам в ЛНР. Повреждены 14 жилых домов. Снаряды также попали в газопровод и линию электропередач, – рассказали в представительстве Луганской народной республики 2 марта.Также известно, что повреждена инфраструктура в Первомайске и Кировске. Информация о пострадавших уточняется.В Донецке в результате обстрела военных ВСУ загорелся жилой дом. По данным телеграм-каналов, снаряд попал в здание на улице Красной. О пострадавших информации не поступало.Ранее стало известно, что в Донбассе разгромили 53-ю бригаду ВСУ. Она печально известна многочисленными эпизодами мародерства и ударов по жилым кварталам. Напомним, за несколько дней спецоперации поосвобождению Донбасса военнослужащие ДНР при поддержке российских военных смоглиосвободить большинство городов на юге республики.