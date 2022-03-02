Жители региона продолжают собирать помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Хватает ли вещей первой...

Жители региона продолжают собирать помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Хватает ли вещей первой необходимости и чем можно поддержать волонтеров - расскажет Анастасия Сахарова.Одеяла, предметы гигиены , теплые вещи. Важная и своевременная благотворительная помощь для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Очередная партия- от представительства главы Чеченской республики во Владимирской области. По словам Руслана Ханарикова, как только во Владимирскую область прибыли первые жители Донбасса, он позвонил в региональную приёмную "Единой России" и предложил помощь.Руслан Ханариков, уполномоченный представитель главы Чеченской республики во Владимирской области: «Мы связались с комитетом, который занимается беженцами во Владимирской области. Обратились в наш фонд имени первого президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Они профинансировали, и мы купили то, что необходимо по списку, который нам дали и доставили сюда. И готовы и дальше принимать участие , пока ситуация не нормализуется».Волонтеры фонда "Близкие люди" признаются : рук не хватает. Пока добровольцев три - и все девушки. А в день приходит не одна машина с необходимыми для жизни вещами.Ирина Пугачёва, волонтер: «Поэтому, если есть желающие помочь, мы будем очень рады. Особенно мужчинам, их у нас не хватает. Мы все сами, девочки, разгружаем, все машины».Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди": «Объединяться - это самое важное, что сейчас могут делать люди- оказать моральную поддержку. И нам приятно, что представители Чеченской республики лично по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова одни из первых привезли нам необходимые вещи».Волонтеров ждут во Владимире, на Первой Пионерской, в офисе 12. Это адрес Фонда "Близкие люди". И во всех отделениях и общественных приемных "Единой России". По словам заместителя секретаря регионального отделения партии Романа Кавинова, гуманитарной помощи пришло даже больше, чем ожидалось.Роман Кавинов, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России": «Поэтому региональное отделение приняло решение, что мы отправим собранные нашим жителям товары, в те регионы пункты временного размещения - в Ростовскую область, Воронежскую, Рязанскую.. Где есть большее количество граждан, нуждающихся в этих товарах».Сейчас в регионе -112 беженцев из Донецка и Луганска. Это семьи, которые прибыли на личном транспорте. Но Владимирская область готова принять до двух тысяч человек. А значит, помощь волонтеров может понадобиться в любую минуту.Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.