19-летний москвич обвиняется в краже 900 000 рублей у 85-летней жительницы Владимира. Молодой...

19-летний москвич обвиняется в краже 900 000 рублей у 85-летней жительницы Владимира.Молодой человек пытался положить крупную сумму денег на карту через банкомат, но был остановлен сотрудниками полиции. Просто чудо, что в этот момент проводились профилактические мероприятия в торговом центре.У мужчины были обнаружены 900 000 рублей. И выяснилось, что за час до этого он забрал крупную сумму у жительницы Владимира.Схема телефонного мошенничества оказалась «классической»: представившись сотрудником правоохранительных органов, пожилой женщине сообщили, что её дочь сбила девушку. На лечение пострадавшей требуются деньги. Чтобы дочь не посадили за решётку - следовало заплатить.Испугавшись, 85-летняя жительница Владимира отдала все свои сбережения 19-летнему курьеру.Пенсионерка так и не успела осознать — что произошло. Даже тогда, когда всю сумму ей вернули.Возбуждено уголовное дело. Мошенника заключили под стражу, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com