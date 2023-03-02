19-летний москвич обвиняется в краже 900 000 рублей у 85-летней жительницы Владимира.
Молодой...
19-летний москвич обвиняется в краже 900 000 рублей у 85-летней жительницы Владимира.
Молодой человек пытался положить крупную сумму денег на карту через банкомат, но был остановлен сотрудниками полиции. Просто чудо, что в этот момент проводились профилактические мероприятия в торговом центре.
У мужчины были обнаружены 900 000 рублей. И выяснилось, что за час до этого он забрал крупную сумму у жительницы Владимира.
Схема телефонного мошенничества оказалась «классической»: представившись сотрудником правоохранительных органов, пожилой женщине сообщили, что её дочь сбила девушку. На лечение пострадавшей требуются деньги. Чтобы дочь не посадили за решётку - следовало заплатить.
Испугавшись, 85-летняя жительница Владимира отдала все свои сбережения 19-летнему курьеру.
Пенсионерка так и не успела осознать — что произошло. Даже тогда, когда всю сумму ей вернули.
Возбуждено уголовное дело. Мошенника заключили под стражу, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.
Фото: pxfuel.com