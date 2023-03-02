Спецназовцев чествовали в ОДКИ.

Александр Авдеев поздравил с 30-летним юбилеем бойцов СОБР «Сунгирь». Накануне в ОДКИ состоялось чествование спецназовцев.«Отряд появился в «лихие 90-е». Личному составу пришлось пройти Северный Кавказ, решать сложнейшие задачи по борьбе терроризмом. Сейчас подразделение участвует в обороне стратегически важных объектов и рубежей нашей Родины. Желаю семьям понимания и терпения, а ребятам – всегда возвращаться с заданий живыми», – обратился губернатор к участникам встречи.Добавим, что 97% сотрудников «Сунгиря» отмечены государственными и ведомственными наградами, среди которых ордена Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу». К юбилею свои награды получили ещё 12 офицеров.