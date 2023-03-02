В коридорах этого общежития поселились бродяги. Они греются в фойе и ночуют в общественном душе. Речь о доме №139 по улице Лакина. Большинство жильцов таким соседям не рады. Люди рассказывают,

В коридорах этого общежития поселились бродяги. Они греются в фойе и ночуют в общественном душе. Речь о доме №139 по улице Лакина. Большинство жильцов таким соседям не рады. Люди рассказывают, что бомжи хулиганят и оставляют после себя мусор. Вера Степанова, жительница дома №139 Постоянно здесь находятся, пьют, курят здесь, в фойе. Спят то под лестницей,