За свои «услуги» фигуранты уголовных дел каждый раз получали денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Установлено, что фигурантка направила в многофункциональный центр шесть уведомлений о прибытии уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в своей квартире. За свои «услуги» женщина, которая в действительности не намеревалась предоставлять жилье гражданам, получила денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей от каждого иностранца.Фигурантом аналогичного уголовного дела стал житель города Киржач. Мужчина фиктивно поставил на учет троих иностранных граждан, указав их местом проживания свой частный дом.Факты нарушения миграционного законодательства выявлены участковыми уполномоченными полиции в результате профилактических мероприятий.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.