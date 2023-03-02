Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценил работу социальной защиты населения за...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценил работу социальной защиты населения за год.Во Владимире сегодня прошло заседание коллегии регионального Министерства социальной защиты населения. Её посвятили итогам прошлого года и задачам отрасли на новый. Участие в работе коллегии принял губернатор Александр Авдеев.По итогам 22-ого года наша область заняла 4 место в Центральном федеральном округе по оказанию социальной помощи. Хотя отрасли приходилось работать в сложных условиях. Важным направлением стала помощь беженцам из ДНР и ЛНР, вынужденным переселенцам из Украины. Сегодня приоритет- работа с мобилизованными и их семьями. Также Министерство социальной защиты успешно справилось с задачами, поставленными национальными проектами "Демография" и "Старшее поколение". Все выплаты сделаны вовремя. Новое направление- поддержка тех, кто вернулся из зоны специальной военной операции. Бойцы базируются в Ковровском учебном центре. Региональный министр Любовь Кукушкина предложила оказывать помощь по принципу МФЦ. Он отлично зарекомендовал себя.Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения Владимирской области- Это вот принцип единого окна и чтобы человек пришел и в одном месте и узнать, получить разъяснения, консультацию, если даже гуманитарная какая-нибудь поддержка была оказана. Планируем разработать и сейчас изучаем возможность внедрения социального электронного сертификата при получении социальной услуги.