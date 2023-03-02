На февральском заседании ЗС депутаты внесли изменения в некоторые областные законы и высказали свои рекомендации по распределению бюджетных средств. Большое внимание уделили безопасности

На февральском заседании ЗС депутаты внесли изменения в некоторые областные законы и высказали свои рекомендации по распределению бюджетных средств. Большое внимание уделили безопасности образовательных учреждений. Не смотря на то, что противопожарные, антитеррористические мероприятия проводятся по плану, пробелы еще есть. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области (фракция “Единая Россия”) Вот я сам, к сожалению, один раз был