Груз для подшефного Докучаевска собран на Опытном стекольном заводе и предприятии «Гласстар», которые расположены в Гусь-Хрустальном.

Из Владимирской области в ДНР отправили новую партию гуманитарной помощи. Груз для подшефного Докучаевска собран на Опытном стекольном заводе и предприятии «Гласстар», которые расположены в Гусь-Хрустальном.Компании предоставили продукцию для организации питания детей, а также для использования в учреждениях соцсферы.Мэр города Алексей Соколов поблагодарил руководство предприятий за поддержку и неравнодушие.