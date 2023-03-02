Таким образом власти планируют контролировать работу подрядчика.

Мэрия Гусь-Хрустального для контроля за подрядчиком установила камеры на месте строительства нового здания начальной школы №15. Цель - контролировать ход работ. Сейчас стройфирма пытается сократить отставание от графика.Как отметил мэр города, теперь он в прямом эфире может наблюдать за процессом возведения корпуса.Напомним, что школу на 350 мест начали строить осенью 2022 года. В начале компания «ГрандХит» на месяц-полтора отставала от необходимых темпов работ. В январе к подрядчику пожаловала прокуратура. К тому моменту организация выполнила всего 13 из 50 этапов.Сейчас на объекте завершена заливка бетонного основания фундамента, уже строится первый этаж. На стройплощадке регулярно работает до 40 человек.Напомним, что к концу года власти Владимирской области планируют сдать в эксплуатацию школы в Коврове, Покрове, Сновицах, Гусь-Хрустальном и Вязниках.