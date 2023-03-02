Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира отложило принятие решения о застройке лугопарка «Дружба» до проведения и оглашения итогов государственной

Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира отложило принятие решения о застройке лугопарка «Дружба» до проведения и оглашения итогов государственной экологической экспертизы. Среднеэтажная жилая застройка, парковки, магазины, культурно-досуговые учреждения и многое другое – таким выглядит новый микрорайон на плане проектировщиков. Однако, по итогам общественных слушаний, проходивших в городе с начала февраля, власти решили не торопиться