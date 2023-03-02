Вопрос восстановления трудовых прав сотрудников остаётся на контроле прокуроров.
Во Владимире состоялось заседание по защите трудовых прав работников Владимирской станции скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Итак, коллективу медучреждения разъяснены требования трудового кодекса, порядок заключения и изменения коллективного договора. Со 2 марта с представителями профсоюзов начнутся переговоры, в результате которых будут определены новый порядок и критерии назначения премий. Пока стороны не договорятся окончательно будут введены временные правила выплаты стимулирующих.
Вопрос восстановления трудовых прав медиков остаётся на контроле прокуроров.
Ранее сообщалось, что сотрудникам ССМП принципы начисление зарплаты.