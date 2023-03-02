Вопрос восстановления трудовых прав сотрудников остаётся на контроле прокуроров.

Во Владимире состоялось заседание по защите трудовых прав работников Владимирской станции скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Итак, коллективу медучреждения разъяснены требования трудового кодекса, порядок заключения и изменения коллективного договора. Со 2 марта с представителями профсоюзов начнутся переговоры, в результате которых будут определены новый порядок и критерии назначения премий. Пока стороны не договорятся окончательно будут введены временные правила выплаты стимулирующих.Вопрос восстановления трудовых прав медиков остаётся на контроле прокуроров.Ранее сообщалось, что сотрудникам ССМП принципы начисление зарплаты.