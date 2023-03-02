На Петровку,38 пригласили свыше 240 выпускников 2022 года, которые уже семь месяцев проработали в различных подразделениях.

В Главном управлении МВД России по г. Москве состоялась традиционная встреча руководителей столичной полиции с выпускниками образовательных организаций системы МВД.На Петровку,38 пригласили свыше 240 выпускников 2022 года, которые уже семь месяцев проработали в различных подразделениях. Цель встречи - выслушать мнения, предложения молодых специалистов, ответить на их интересующие вопросы, решить возникающие проблемы.Открыл встречу заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Игорь Зиновьев. «Я искренне верю, что вы выбрали профессию, которая вам по душе, - отметил в своем выступлении Игорь Викторович. - Вы именно тот кадровый потенциал, который в будущем будет управлять подразделениями органов внутренних дел на разных уровнях. Период становления в профессии – это важный и ответственный этап в карьере, время работы над собой». Игорь Зиновьев подчеркнул, что сегодня треть личного состава подразделений московской полиции составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Он призвал руководителей всех уровней оказывать всестороннюю поддержку молодым сотрудникам, помогать им адаптироваться в службе и на практике осваивать азы профессии, укреплять институт наставничества. В завершении выступления заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции поздравил с днем рождения инспектора группы исполнения административного законодательства ОМВД России по Району Хамовники Валентину Моргунову.Перед выпускниками столичного вуза выступил участник Великой Отечественной войны старшина милиции в отставке Михаил Сабанин. Он поздравил лейтенантов с вступлением в ряды стражей правопорядка, рассказал о работе милиции в годы Великой Отечественной войны и пожелал с достоинством нести выбранную ими службу. О героических случаях в службе рассказали действующие полицейские, награжденные государственными наградами.От лица молодых сотрудников выступил выпускник Московского университета МВД России им В.Я. Кикотя инспектор отдела охраны общественного порядка УВД по СВАО лейтенант полиции Игорь Стребков. Он выразил благодарность руководству Главного управления за внимание к адаптации молодых специалистов в служебных коллективах.Участники встречи смогли задать интересующие вопросы и высказать предложения руководителям столичного главка. Молодые лейтенанты получили конструктивные ответы, а решение озвученных в беседе вопросов и их реализация были взяты на контроль. В завершении встречи выпускников пригласили на экскурсию по Петровке, 38. Молодым сотрудникам показали музей МУРа, Дежурную часть и службу 02, Центр оперативного управления, Доску памяти ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве