Следователем ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

В ходе мониторинга средств массовой информации сети Интернет сотрудниками полиции выявлены публикации с видеозаписями грубого нарушения общественного порядка в торговом центре, расположенном на Ходынском бульваре.По данному факту следствием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».Оперативниками установлено, что в торговом центре между жителями столицы произошёл бытовой конфликт, переросший в потасовку. При проведении комплекса следственно-розыскных мероприятий полицейскими Северного округа выявляются лица причастные к совершению преступления. В ходе следствия их действиям будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законом. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.