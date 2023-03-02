Стало известно об инциденте, который произошел на юго-востоке российской столицы. Сообщается, что молодой человек облил знакомого бензином и поджег в квартире на Ферганской улице. По ..

Стало известно об инциденте, который произошел на юго-востоке российской столицы. Сообщается, что молодой человек облил знакомого бензином и поджег в квартире на Ферганской улице.По данным , оба находившиеся в квартире гражданина были в неадекватном состоянии. Информация была передана в правоохранительные органы. Обстоятельства выясняются.