Полицейские вместе с представителями других ведомств и органов исполнительной власти консультируют жителей сельской местности по юридическим вопросам.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области принимают участие в проекте «Правовой поезд», инициированном Уполномоченным по правам человека во Владимирской области. В рамках проекта, цель которого - оказание компетентной правовой помощи жителям, проживающим в сельской местности, полицейские вместе с представителями других ведомств и органов исполнительной власти проводят приемы граждан и консультируют по юридическим вопросам.В последний день февраля участники проекта прибыли в Гусь-Хрустальный район. Среди членов делегации – постоянный участник «Правового поезда» начальник управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской области полковник полиции Сергей Вдовин.Вопросы местных жителей касались оказания медицинской помощи в сельской местности, пенсий, социальной сферы, правил выгула домашних животных. Часть вопросов участники «Правового поезда» взяли в работу.Региональный омбудсмен Людмила Романова поблагодарила всех участников проекта за оказание правовой помощи населению. Следующий выезд Правового поезда запланирован в сельские поселения Вязниковского района.