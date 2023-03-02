Прием прошел в пункте временного размещения граждан, прибывших из ДНР и ЛНР, расположенном в городе Владимире.

1 марта начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Олег Шурыгин принял участие в приеме граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, проведенном представителем Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Натальей Слюсарь совместно с региональным омбудсменом. В приеме граждан также приняли участие представители профильных министерств и ведомств.На прием обратились граждане, проживающие в пункте временного размещения, расположенном в городе Владимире.Во время общения организаторы приема ответили на актуальные вопросы граждан. Прежде всего обратившихся волновали вопросы бытового характера, а также социального и медицинского обеспечения. Также гражданами отмечено, что всем обратившимся в органы внутренних дел за оформлением документов государственные услуги оказаны в полном объеме и в кратчайшие сроки.Участниками приема гражданам подробно разъяснены интересующие их правовые нормы. Ряд вопросов взят на контроль.