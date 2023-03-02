3 марта 2023 года проходит народный праздник Овсянки и церковный день памяти святителя Агапита...

3 марта 2023 года проходит народный праздник Овсянки и церковный день памяти святителя Агапита исповедника. На Руси в этот день почитали птичку-овсянку, которая была вестницей скорого тепла. Женщины пекли овсяное печенье. Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла.Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Ярило – славянское божество плодородия, весны и солнца.Что можно делать 3 марта 2023 года?1. Хорошей приметой считалось готовка пирожков с разной начинкой. А также традицией этого праздника были блюда из овсянки – каши или печенье.2. То, что осталось на столе, обычно скармливали птичкам, таким образом наши предки старались привлечь счастье в дом.3. Чтобы привлечь весну, хозяйки готовили специальное овсяное печенье разных форм, в том числе и в виде птичек, таким образом призывая тёплое время года прийти как можно скорее.Что нельзя делать 3 марта 2023 года?1. Не рекомендуется сегодня носить одежду чёрного цвета — к проблемам и сложностям.2. В день Ярилы с овсянкой нельзя грустить и печалиться, ведь сегодня чествуют не только Бога солнца, плодородия и тепла, но и вестницу весны – овсянку, маленькую птичку с желтым оперением.3. Нельзя выбрасывать хлеб, выпечку, печенье, кондитерские изделия — у такого человека могут быть различного рода неурядицы. Если хлеб засох, не годится к употреблению, лучше его скормить птицам.Народные приметы на 3 марта 2023 годаОвсянки прилетели — к скорому наступлению тёплой весны.Много снега — к урожаю хлеба.Много талой воды — будет много травы, к обильному сенокосу.Облака плывут быстро и на большой высоте — к хорошей погоде.Увидели первую бабочку-крапивницу — скоро сойдёт снег и уже больше не выпадет.С этого дня начинает активно клевать окунь.Туман — к сырому лету.Сосульки свисают с крыш — зима не собирается сдаваться, будет продолжаться ещё долго.Фото pxfuel.com