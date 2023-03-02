Собачка нашла новую семью.

Собачка нашла новую семью.Невероятно трогательные кадры удалось снять на одной из ферм Молдавии. К большой свинье прибился одинокий щенок. Похоже, собачка нашла новую семью среди четырех новорожденных поросят.Свинья стала мамой не только для своих родных малюток, но и для щенка. На видео можно заметить, что она спокойно подпускает к себе животное и даже позволяет сосать молоко.Правда, у щенка с трудом получается насладиться молоком мачехи. Голодные и жадные поросята не собираются уступать приемному брату место под солнцем.