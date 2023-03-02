«Шаляпин-Гала». Областная филармония готовит концерт к 150-летию оперного и камерного певца Федора Шаляпина. Сегодня состоялась генеральная репетиция. Только живая музыка. Играет

«Шаляпин-Гала». Областная филармония готовит концерт к 150-летию оперного и камерного певца Федора Шаляпина. Сегодня состоялась генеральная репетиция. Только живая музыка. Играет Владимирский русский оркестр. Инициатором концерта выступил солист филармонии Алексей Знаменский. Алексей Знаменский, солист филармонии Мы первые начинаем отмечать юбилей великого Шаляпина. Я надеюсь, что классическая музыка не будет забыта, и будет чаще звучать. И