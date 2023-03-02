Женщина поняла, что в течении двух недель неизвестный совершал на ее иномарке незаконные поездки.

Полицейские ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 41-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В полицию обратилась 32-летняя женщина, которая сообщила, что оставила свой автомобиль марки «Ниссан Кашкай» стоимостью более 1 миллиона рублей на ремонт в автосервисе на Боровском шоссе, однако вскоре ей стали приходить административные штрафы за различные нарушения правил дорожного движения. Она поняла, что в течении двух недель неизвестный совершал на ее иномарке незаконные поездки.В ходе проверки поступившей оперативной информации полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний приезжий мужчина, являвшийся сотрудником автосервиса.Отделением дознания ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части инкриминируемой статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93