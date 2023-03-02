Злоумышленница зашла в подъезд дома на Новосибирской улице, позвонила в одну из квартир и попросила у женщины, открывшей ей дверь, стакан воды.

«Оперативники УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОМВД России по району Гольяново г. Москвы задержали подозреваемую в краже ювелирных изделий и денежных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир ВасенинУстановлено, что злоумышленница зашла в подъезд дома на Новосибирской улице, позвонила в одну из квартир и попросила у женщины, открывшей ей дверь, стакан воды. После этого, воспользовавшись моментом, она зашла в помещение и сообщила хозяйке, что на нее наложена порча и снять ее можно, только проведя специальный ритуал с деньгами и ювелирными украшениями. Женщина передала ей ценные вещи. Далее аферистка попросила отвернуться и не смотреть на манипуляции, которые она проводила, а затем скрылась, похитив чужое имущество. Общий материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую на Уральской улице. Ею оказалась ранее судимая 26-летняя женщина. Похищенным задержанная распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, – лишение свободы на срок до шести лет.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73