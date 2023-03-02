Москвичка систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым людям для потребления ими запрещенных средств...

В рамках оперативно-профилактического мероприятия оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное ликвидировали притон для потребления наркотических средств.Установлено, что 33-летняя москвичка систематически предоставляла свою квартиру, расположенную на улице Шипиловская, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных средств.В результате осмотра квартиры подозреваемой обнаружены предметы, свидетельствующие о том, что там употребляются наркотические средства.Ранее, наркозависимые лица, посещавшие квартиру фигурантки, уже задерживались сотрудниками полиции. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию они находились в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических средств. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».Данные граждане дали признательные показания об употреблении запрещенных веществ в квартире задержанной.По данному факту дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22