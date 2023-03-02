Мошенники сообщили 85-летней бабушке, что ее дочь сбила девушку. На «лечение пострадавшей» и «непривлечение дочери к уголовной ответственности» неизвестные потребовали деньги.

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру задержали 19-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении мошенничества. Молодой человек был остановлен полицейскими у банкомата в ходе проведения профилактических мероприятий в одном из городских торговых центров. При себе у гражданина находилось 900 тысяч рублей, которые он пытался перевести.Стражи правопорядка установили, что за час до задержания злоумышленник похитил эти деньги у 85-летней жительницы областного центра. Потерпевшей на стационарный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что её дочь якобы сбила женщину. На лечение пострадавшей и непривлечение родственницы к уголовной ответственности собеседник потребовал крупную сумму. Испуганная таким звонком бабушка собрала все имеющиеся сбережения, завернула в пакет и передала их приехавшему к ней домой курьеру.Похищенную наличность сотрудники полиции вернули пенсионерке, которая даже не успела осознать, что стала жертвой мошенников.Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Информация опубликована на портале «МВД Медиа».Обратите внимание! Это одна из самых распространенных схем дистанционного мошенничества.Аферисты звонят пожилым людям и, под предлогом освобождения от ответственности якобы совершившего ДТП близкого родственника, убеждают передать крупные суммы денег.Как можно чаще напоминайте своим пожилым родственникам о том, как действуют мошенники, и объясняйте, что ни при каких обстоятельствах не следует перечислять деньги на незнакомые номера и передавать неизвестным людям. Еще раз расскажите своим бабушкам и дедушкам, что в подобных случаях необходимо прекратить разговор и связаться с родными, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.Напоминаем: в случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в полицию, так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление и предотвратить новые.