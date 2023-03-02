Прошедший трудный военный путь и почти три десятка лет отдавший охране правопорядка на родной владимирской земле Анатолий Васильевич по-прежнему бодр духом и всегда рад гостям.

Заместитель начальника ОМВД России по Петушинскому району – начальник отдела по работе с личным составом майор полиции Татьяна Тишина и председатель Совета ветеранов майор милиции в запасе Сергей Гусаров приехали в гости к ветерану Великой Отечественной войны, Почетному ветерану ОВД и ВВ полковнику милиции в запасе Анатолию Гаврилову, чтобы поздравить уважаемого человека с праздником.Полковник милиции в запасе отмечен множеством наград, среди которых шесть боевых орденов, орден Отечественной войны, орден Красного знамени и более 20 медалей.Прошедший трудный военный путь и почти три десятка лет отдавший охране правопорядка на родной владимирской земле Анатолий Васильевич по-прежнему бодр духом и всегда рад гостям. За чаепитием 98-летний ветеран милиции делился своими воспоминаниями о войне и годах службы.Татьяна Анатольевна и Сергей Александрович пожелали ветерану крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. В свою очередь Анатолий Васильевич поблагодарил своих гостей за столь приятный визит и заботу, и передал для музея Отдела МВД России по Петушинскому району авторский портрет своей супруги.