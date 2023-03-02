Правительство Владимирской области увеличило выплаты молодым сельхозспециалистам. Молодым...

Правительство Владимирской области увеличило выплаты молодым сельхозспециалистам.Молодым сельхозспециалистам региона увеличили единовременные выплаты. Изменения в законопроект внесли на очередном заседании Законодательного Собрания области.- Специалист с высшим образованием - 240 тысяч руб., специалист со средним специальным образованием - 190 тысяч руб., прошедший профобучение - 140 тысяч руб.Теперь молодой специалист, отучившийся в ВУЗе, получит 240 тысяч рублей, имеющий среднее специальное образование - 190 тысяч, прошедший профессиональное обучение - 140 тысяч. В прошлом году льготой воспользовались 35 человек.