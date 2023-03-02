Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер будет стараться забрать бойцов к себе. Заявление бизнесмена опубликовала пресс-служба компании Конкорд.

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" будет стараться забрать бойцов к себе. Заявление бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд"."То, что они хотят идти и защищать Родину с оружием в руках и своими руками принести пользу в нашу общую победу, конечно, это очень здорово. И им спасибо, что они нашли смелость и силу. Понятно, возможно, что могут быть какие-то дисциплинарные наезды. Будем бороться для того, чтобы забрать их к себе", – бизнесмен.Ранее в телеграм-канале "Горячие точки" появилась обращения бойцов. По их словам, они служили в одном из расформированных полков.Военнослужащие заявили о желании продолжить участие в СВО, несмотря на решение об упразднении их подразделения. В ролике они подчеркнули, что уже прошли боевое слаживание. Проверить достоверность данного видео редакции "Дни.ру" не удалось.В настоящий момент подразделения ЧВК "Вагнер" проводят операцию по взятию Бахмута (бывший Артемовск). Бои ведутся уже непосредственно на улицах города, и недавно российские штурмовики район населенного пункта — Ступки.