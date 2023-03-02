2 марта телеведущая Лариса Вербицкая попала в аварию в Москве. По данным, которые оказались в распоряжении прессы, ДТП произошло на Профсоюзной улице. Стали известны некоторые подробности ..

2 марта телеведущая Лариса Вербицкая попала в аварию в Москве. По данным, которые оказались в распоряжении прессы, ДТП произошло на Профсоюзной улице.Стали известны некоторые подробности состояния Вербицкой после случившегося. Как сообщает , веущая отказалась от госпитализации. При этом медики осмотрели 63-летнюю Вербицкую на месте аварии. Стоит отметить, что сама ведущая также пока никак не комментировала инцидент.