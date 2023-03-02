Экспертно-криминалистическая служба МВД России образована 104 года назад.

Экспертно-криминалистическая служба МВД России была образована 104 года назад. Датой ее создания считается 1 марта 1919 года, когда начал работу Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР.А первое экспертно-криминалистическое подразделение во Владимирской области было создано в марте 1945 года. В милиции области появилась самостоятельная криминалистическая служба. Большой вклад в ее развитие внесли ветераны: Виктор Михайлович Трофимов, Павел Алексеевич Хитев, Владимир Николаевич Виноградов, Людмила Михайловна Титова, Виктор Александрович Мартынов, Олег Анатольевич Цыцеров, Артур Эдуардович Авакян, Юрий Павлович Сычев, Николай Иванович Карплюк и многие другие.В настоящее время в экспертно-криминалистических подразделениях УМВД России по Владимирской области работает более ста сотрудников и выполняется более сорока видов судебных экспертиз, как традиционных, так и специальных, в том числе автотехнических, компьютерных, бухгалтерских, фоноскопических, материалов, веществ, изделий и других.С 2015 года в экспертно-криминалистическом центре регионального Управления МВД России функционирует ДНК-лаборатория, с 2016 года проводятся фототехнические и видеотехнические экспертизы, с 2017 года – строительно-технические, с 2019 года – психофизиологические, а с 2022 года – товароведческие экспертизы.Четверть преступлений расследованы сотрудниками органов внутренних дел именно с использованием криминалистических средств и методов, примененяемых сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений УМВД России по Владимирской области. В 2022 году выполнены более 11 000 экспертиз, проведены почти 2 500 исследований, осмотрено свыше 5 500 мест происшествий, по экспертно-криминалистическим учетам проверено более 12 000 объектов, изготовлено 103 субъективных портрета.Работу сотрудников ЭКЦ УМВД России по Владимирской области невозможно переоценить. Ежедневным кропотливым трудом они вносят весомый вклад в раскрытие преступлений, оказывая неоценимую помощь следственным и оперативным подразделениям.Сегодня, 1 марта, в праздничный день в Управлении МВД России по Владимирской области прошло торжественное собрание.Поздравили сотрудников экспертно-криминалистического центра регионального УМВД России и его территориальных подразделений руководители УМВД России по Владимирской области и начальник ЭКЦ областного Управления МВД России полковник полиции Игорь Павлов.Поблагодарив за добросовестное исполнение служебных обязанностей, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области – начальник полиции Петр Бузин и Игорь Павлов вручили сотрудникам подразделения, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, почетные грамоты и благодарности.