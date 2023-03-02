Смотрите Вести в 14.30: четверть населенных пунктов региона не оборудована пожарными...
Смотрите "Вести" в 14.30: четверть населенных пунктов региона не оборудована пожарными водоемами.
Главные новости к этому часу:
Дорожное решето.
Лунный пейзаж на трассе М7 в Покрове. Когда дорожники собираются "залатать" кратеры?
Обезоруженные огнеборцы.
Почему четверть населенных пунктов региона не оборудована пожарными водоемами? Сотрудники МЧС сегодня проверили Суздальский район.
Сердце Александрова.
И Александровский сосудистый центр готовится к открытию. Какую помощь там будут оказывать?