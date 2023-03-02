Смотрите Вести в 14.30: четверть населенных пунктов региона не оборудована пожарными...

Смотрите "Вести" в 14.30: четверть населенных пунктов региона не оборудована пожарными водоемами.Главные новости к этому часу:Дорожное решето.Лунный пейзаж на трассе М7 в Покрове. Когда дорожники собираются "залатать" кратеры?Обезоруженные огнеборцы.Почему четверть населенных пунктов региона не оборудована пожарными водоемами? Сотрудники МЧС сегодня проверили Суздальский район.Сердце Александрова.И Александровский сосудистый центр готовится к открытию. Какую помощь там будут оказывать?