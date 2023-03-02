Смотрите Вести в 21.05: почтили память погибших спецназовцев турниром по боевому...

Смотрите "Вести" в 21.05: почтили память погибших спецназовцев турниром по боевому многоборьюПодведем итоги дня вместе:Лунная дорога.Лунный пейзаж на трассе М7 в Покрове. Когда дорожники наконец заделают кратеры? Ответ от Упрдора.Обезоруженные огнеборцы.Эксперимент с неудачным исходом. Сотрудники МЧС выяснили, что почти в четверти населенных пунктов региона не работают противопожарные водопроводы.Спецбиатлон.И в Суздальском районе почтили память погибших спецназовцев турниром по боевому многоборью. Кто победил?