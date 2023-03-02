В результате пожара ряд граждан пострадали и несколько человек погибли, среди которых есть несовершеннолетние...

Оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами уголовного розыска УВД по ЦАО, задержан подозреваемый в поджоге жилого помещения, расположенного на Международной улице. Им оказался 59-летний уроженец Белгородской области.Предварительно установлено, что в вечернее время 21 февраля 2023 года у мужчины произошёл конфликт с соседом, после чего он поджог входную дверь в жилище. В результате пожара ряд граждан пострадали и несколько человек погибли, среди которых есть несовершеннолетние.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ, частью 2 статьи 167 УК РФ и частью 3 статьи 238 УК РФ.Мужчина доставлен в органы следствия для разбирательств.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве