Аферист рассказал покупателям, что может помочь с покупкой любой недвижимости и автомобилей...

«Сотрудники уголовного розыска 3 ОРЧ ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник, предложил помощь знакомым мужчине и женщине в приобретении недвижимости по сниженной стоимости, а именно путем использования аукционной площадки для продажи государственного, корпоративного, банковского, проблемного и частного имущества. Аферист рассказал покупателям, что так может помочь с покупкой любой недвижимости и автомобилей. Они согласились и передали мужчине денежные средства. Однако в установленное время две обещанные квартиры и гостиница приобретены не были, а злоумышленник постоянно предлагал новые и новые аукционные варианты и просил подождать. Однако, когда он совсем перестал выходить на связь, потерпевшие поняли, что их обманывают и написали заявление в полицию.Материальный ущерб составил около 11 миллионов 630 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 36-летнего приезжего мужчину.Полицейскими был проведен обыск по месту проживания задержанного в Калужской области, в ходе которого был изъят портфель с документацией, подтверждающей противоправную деятельность задержанного. Денежными средствами он успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех потерпевших от противоправной деятельности задержанного. Всех пострадавших от преступной деятельности указанного лица, просьба обращаться в дежурную часть УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве (информацию оставлять для 3 ОРЧ ОУР УВД по ЗАО) по телефону: 8-499-233-91-00.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93