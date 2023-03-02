Угрожая ножом, неизвестный приказал ехать к ломбарду, чтобы заложить похищенный телефон...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы по горячим следам задержали подозреваемых в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что в ночное время суток 22-летний таксист согласился подвезти неизвестного мужчину до Ярославского шоссе. Во время следования попутчик попросил телефон водителя, чтобы включить музыку, но по прибытии на адрес отказался его возвращать. В это время в автомобиль сел еще один фигурант и, угрожая ножом, приказал ехать в ломбард, чтобы заложить похищенный телефон. Получив отказ, злоумышленники покинули салон автомобиля и собирались уйти. Когда потерпевший попытался их остановить, между ним и одним из фигурантов, 36-летним, ранее судимым приезжим, завязалась драка, которую прекратили прибывшие сотрудники полиции. Второй злоумышленник скрылся с места происшествия с похищенным.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали второго подозреваемого на Ярославском шоссе. Им оказался ранее судимый приезжий 24 лет.По данному факту следствием ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи - лишение свободы на срок до десяти лет.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29