Нанятому водителю злоумышленник передал авто с подложными номерными знаками и документами, которые не вызвали у мужчины сомнений в подлинности...

«Оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве, Отдела уголовного розыска УВД по ЮАО, ОМВД России по Нагорному району и ГУУР МВД России при содействии специальных подразделений задержан подозреваемый в краже автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник тайно похитил автомобиль марки «Хёндэ», припаркованный у одного из домов на Балаклавском проспекте, после чего скрылся. Ущерб составил 1,2 млн рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на Семеновской улице в столице полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний приезжий. Похищенный автомобиль изъят.Выяснилось, что злоумышленник неустановленным способом вскрыл автомобиль и, запустив двигатель, уехал на машине.После этого он за 20 тысяч рублей нанял ничего не подозревающего мужчину, для того чтобы тот перегнал автомобиль в один из городов Северо-Кавказского федерального округа. Нанятому водителю злоумышленник передал авто с подложными номерными знаками и документами, которые не вызвали у мужчины сомнений в их подлинности.В одном из населенных пунктов в Волгоградской области сотрудниками ДПС по ориентировке от оперативников автомобиль был остановлен, а водитель – житель одного из регионов юга страны, задержан.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников задержанного, а также выявление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22