Бдительность и неравнодушие менеджеров банков, которые находятся на связи с полицейскими, помогли предотвратить факты мошенничества в отношении пенсионеров.

Старший участковый уполномоченный полиции городского Управления МВД России майор полиции Анастасия Манькова совместно с представителем Общественного совета при городском УМВД Натальей Куликовой вручили благодарности начальника УМВД России по городу Владимиру сотрудникам трех кредитно - финансовых учреждений, расположенных в региональной столице.Проявив бдительность и неравнодушие, менеджеры банков, которые находятся на связи с полицейскими, помогли предотвратить факты мошенничества в отношении пенсионеров. Находясь под дистанционным влиянием аферистов, доверчивые и напуганные бабушки готовы были перевести на неизвестные счета суммы в несколько миллионов рублей.В конце января участковому полиции поступил звонок от сотрудницы банка о том, что в офисе находится взволнованная пожилая женщина, которая просит обналичить более 1 миллиона рублей с имеющихся у нее вкладов. Бдительность не подвела менеджера. После беседы с прибывшим полицейским бабушка призналась, что обналичить сбережения она хотела по требованию неизвестного мужчины, который все это время «держал» ее на телефонной связи.Аналогичный факт совместно предотвратили участковый и сотрудник другого финансового учреждения. Жертвой мошенников могла стать 70-летняя местная жительница, которая обратилась в банк с целью оформления кредита в сумме 2 миллионов рублей, как выяснилось, по требованию фэйкового финансиста.Еще один полумиллионный кредит не был оформлен в результате слаженной работы менеджера банка и сотрудников полиции.Сотрудник УМВД России по городу Владимиру и общественник поблагодарили менеджеров кредитно - финансовых организаций за помощь в борьбе с мошенничеством. Они отметили, что это профилактируемый вид преступлений и их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – запомнить, что сотрудники банков сами не звонят своим клиентам, а также никогда и никому не сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт.