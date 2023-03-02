В Александрове мужчина защитил свою подругу и сел в тюрьму.
Буквально в одном шаге от смертельного...
В Александрове мужчина защитил свою подругу и сел в тюрьму.
Буквально в одном шаге от смертельного исхода оказались мужчины, отдыхавшие в баре города Александрова.
В майские праздники 2022 года один из участников конфликта оскорбил женщину. Друг решил заступиться за неё. Видимо, когда слова не помогли, мужчина нанёс оскорбителю несколько ударов орудием в живот. В дальнейшем потерпевший решил разобраться "по закону".
Суд учёл: признание вины и раскаяние в содеянном «нападавшего», явку с повинной, активного способствования расследованию преступления, наличие детей и др.
Отмечается и «противоправное поведение» потерпевшего. Оно стало отправной точкой для преступления.
Подсудимому «защитнику» назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pxfuel.com