В Александрове мужчина защитил свою подругу и сел в тюрьму. Буквально в одном шаге от смертельного...

В Александрове мужчина защитил свою подругу и сел в тюрьму.Буквально в одном шаге от смертельного исхода оказались мужчины, отдыхавшие в баре города Александрова.В майские праздники 2022 года один из участников конфликта оскорбил женщину. Друг решил заступиться за неё. Видимо, когда слова не помогли, мужчина нанёс оскорбителю несколько ударов орудием в живот. В дальнейшем потерпевший решил разобраться "по закону".Суд учёл: признание вины и раскаяние в содеянном «нападавшего», явку с повинной, активного способствования расследованию преступления, наличие детей и др.Отмечается и «противоправное поведение» потерпевшего. Оно стало отправной точкой для преступления.Подсудимому «защитнику» назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com