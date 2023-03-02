В городе Александров Владимирской области будет открыт сосудистый центр с применением передовых...

В городе Александров Владимирской области будет открыт сосудистый центр с применением передовых технологий.Здесь будут использовать передовые технологии лечения. О медицинской "перезагрузке" и притоке кадров - Ольга Яцык.Рентгенхирург Сергей Крук объясняет принцип работы современной установки для проведения внутрисосудистых операций. Она позволит "увидеть" и "решить" проблему пациента изнутри. Новое оборудование- гордость регионального сосудистого центра, созданного на базе Александровской районной больницы. Открытие - уже в апреле. Раньше пациентам с инфарктами и инсультами могли оказать помощь только во Владимире. А это время, которое играет против человека.Сергей Крук - завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Александровской районной больницыСуть отделения - это внутрисосудистые, малоинвазивные, то есть, малотравматичные операции. В первую очередь - это сердце, во вторую очередь - голова и все органы, где есть сосуды. То есть, это спасение ног, почки.Сам Сергей Крук профессиональный путь начинал во Владимире. Работал в московских клиниках и теперь вернулся домой. Говорит: больница под руководством главврача Валерия Янина взяла верный курс на привлечение профессиональных кадров и модернизацию технологий лечения. В сосудистом центре, как и во всей ЦРБ- техническая "перезагрузка". В реанимацию и травматологию, к примеру, поступили аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ и МРТ.Антон Борисов - заведующий реанимационным отделением Александровской районной больницы:- Это новейшие технологии, новейшее оборудование, которое поступило к нам в больницу с приходом нашего главного врача. Сейчас к нам пришел и мы установили аппарат заместительной почечной терапии. Мы можем выполнять гемодиализ тяжелым пациентам, не транспортируя его в отделение гемодиализа.Только за последние два года в Александровскую районную больницу приехали тридцать семь молодых специалистов. Не только из России, но и Сирии. В том числе, врачи узкой направленности. Например, эпидемиолог и нейрохирург.Анна Ершова - начальник отдела кадров Александровской районной больницы:- Это Северная Осетия, Красноярский край, Донецкая область, Ярославская область. Также Москва и Московская область. На ФАПы в 23-м году приняли пять фельдшеров, что для нас является большим достижением.Рядом - и врачи с многолетним опытом работы. Всего в коллективе - более тысячи человек. Кроме Александрова работают подразделения в городах Карабаново и Струнино, поселке Балакирево. Медики уверены: открытие сосудистого центра - огромный шаг на пути развития медицины не только района, но и всего региона.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести-Владимир