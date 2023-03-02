В городе Гусь-Хрустальный серийный вор вернулся на место преступления. 23-летний местный житель,...

В городе Гусь-Хрустальный серийный вор вернулся на место преступления.23-летний местный житель, находясь в одном из торговых центров города, решил незаметно украсть пару вещей. Одежда, как выяснилось позже, нужна была ему для продажи.Молодой мужчина просунул руку между стеной и стеклянной дверью, а затем стянул со стойки две кофты. Эти вещи он спрятал себе в рюкзак и убежал.Удивительно то, что через какое-то время вор вновь вернулся в этот же торговый центр — на место преступления. В этот раз молодой человек пытался стащить две куртки, но был пойман охраной.Оценив ущерб в 14 000 рублей, хозяин магазина обратился с заявлением в полицию.«Серийный» вор признал свою вину и рассказал, что похищал вещи «на продажу». Полученные деньги за ранее украденные кофты он потратил.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com