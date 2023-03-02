В городе Муроме лишь после вмешательства прокуратуры был завершен капитальный ремонт в двух жилых...

В городе Муроме лишь после вмешательства прокуратуры был завершен капитальный ремонт в двух жилых домах.Фонд капитального ремонта Владимирской области заключил договор с индивидуальным предпринимателем, который должен был до 31 января текущего года отремонтировать крышу в многоквартирном жилом здании (на улице Пролетарской, 1 «Б»). Правда, в срок он работы так и не завершил.3 февраля 2023 года прошла проверка. И выяснилось, что действительно, ремонт по неизвестным причинам «стоит».Аналогичные нарушения были допущены индивидуальным предпринимателем и при выполнении капитального ремонта в доме № 46 (Радиозаводское шоссе).В адрес предпринимателя было внесено преставление. Только после этого капитальный ремонт двух многоквартирных домов в Муроме был завершен.Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com