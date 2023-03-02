Мэрия города Владимира по итогам встречи с жителями микрорайона Юрьевец приняла решение создать на одноименной остановке заездной карман, который поможет избавиться от пробок, возникающий

Мэрия города Владимира по итогам встречи с жителями микрорайона Юрьевец приняла решение создать на одноименной остановке заездной карман, который поможет избавиться от пробок, возникающий в часы пик. Горадминистрация пришла к выводу, что основную помеху движению транспорта при повороте с федеральной трассы М-7 на улицу Институтский городок создают рейсовые автобусы. «Решение очевидно: оборудовать на остановке заездной