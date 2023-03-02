В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, на котором запечатлен сноубордист, передвигающийся по парковке у Белорусского вокзала при помощи троса, прикрепленного к автомобилю.

«Сотрудники Госавтоинспекции Главного управления МВД России по городу Москве привлекли к ответственности девушку-водителя, нарушившую правила перевозки людей и управлявшую транспортным средством без соблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности.В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, на котором запечатлен сноубордист, передвигающийся по парковке у Белорусского вокзала при помощи троса, прикрепленного к автомобилю.В результате проверки личность водителя машины была установлена. Им оказалась 24-летняя жительница Москвы. В отношении нее составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 12.23 и частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ.МВД России призывает всех участников дорожного движения соблюдать требования Правил дорожного движения и напоминает об ответственности за их преднамеренные нарушения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк