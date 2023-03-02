Чиновников, виновных в срыве сроков, наказали.

В Муроме прокуратура заставила подрядчика завершить капремонт двух домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Фонд капитального ремонта Владимирской области и индивидуальный предприниматель заключили договор на реконструкцию крыши в доме №1 «Б» на улице Пролетарской. Бизнесмен обязался сдать объект до 31 января, но к 3 февраля работы в полном объёме так и не выполнил. Аналогичная история произошла по адресу Радиозаводское шоссе - 46.Предпринимателю внесли два представления. Чиновников, виновных в срыве сроков, наказали. Кровля отремонтирована.