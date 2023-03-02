Фигурантка похитила карту у знакомого и обналичила имеющиеся на банковском счету денежные средства, потратив их на свои нужды.

Следователем следственного отделения Отд МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Киржач, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что 18 февраля, находясь в квартире 36-летнего знакомого, фигурантка совершила кражу принадлежащей мужчине банковской карты и, зная код доступа, впоследствии обналичила с нее 8 000 рублей.Деньги женщина, задержанная после поступившего в полицию заявления от потерпевшего, потратила на личные нужды.Фигурантка дала признательные показания. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.