Совместное распитие спиртных напитков двух друзей закончилось для одного из них экстренной госпитализацией.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Установлено, что в середине февраля фигурант уголовного дела распивал спиртные напитки со своим приятелем в одном из кафе города Петушки. Вскоре между мужчинами произошел словесный конфликт, а затем – драка, в ходе которой злоумышленник схватил со стола нож и нанес им удар в живот своему оппоненту.Работники заведения сообщили о случившемся в полицию. Оперативно прибывшие в кафе полицейские задержали местного жителя.По заключению медиков, проводивших лечение потерпевшего, мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.